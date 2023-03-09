«Вероятность существует»: лидер «Яблока» об угрозе запрета партии Николай Рыбаков высказался о перспективах амнистии осуждённых за фейки о ВС РФ и об информационных атаках из Госдумы

Фото: Сергей Ведяшкин/АГН «Москва»

Николай Рыбаков

На днях стало известно, что депутаты Мосгордумы от фракции «Яблоко» внесли на рассмотрение проект амнистии по новым статьям УК 207.3 (о военных фейках), 280.3 (о дискредитации ВС РФ) и 284.2 (о призывах к санкциям против РФ). Депутаты предлагают освободить из СИЗО тех, в отношении кого еще расследуются дела, а уже осуждённых граждан выпустить из мест лишения свободы и погасить судимости. По подсчётам правозащитников, за год по этим нормам были осуждены 459 человек. На этом фоне против «Яблока» выступил депутат Госдумы от «Справедливой России» Николая Новичков. Он предложил Минюсту ликвидировать партию, обвинив яблочников в «политическом терроризме» в их программе и публичных выступлениях. Справедливоросс утверждает, что они призывали «передать Донбасс под полный контроль Украины». В эксклюзивном интервью NEWS.ru лидер «Яблока» Николай Рыбаков рассказал об отношении к этим темам и перспективам дальнейшей работы.

— Николай Игоревич, расскажите о проекте амнистии, которую предложили провести депутаты Мосгордумы от «Яблока»?

— Мы обсуждали с коллегами этот проект перед внесением в Московскую думу. Его смысл в том, чтобы ещё раз призвать власть и общество обратить внимание и сделать выводы — за мнение, за слово, за несогласие с позицией власти нельзя применять уголовные наказания и лишать людей свободы. В свободной демократической стране, а мы стремимся, чтобы наша страна была именно такой, не могут применяться к гражданам, мирно выражающим своё мнение, такие меры.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

— Как вы считаете, есть ли шанс, что амнистию одобрят остальные депутаты столичного парламента и Госдумы? Может ли её поддержать президент?

— Откровенно говоря, на сегодняшний день таких шансов мало. Но это не значит, что мы не должны вносить такую инициативу и убеждать людей её поддержать. Обязательно рано или поздно наступит время, когда этот вопрос станет актуальным для большинства, и многие люди будут жалеть и стыдиться, что не занялись им намного раньше. Наша задача — приближать всеми силами это время.

— Нет ли такой вероятности, что вашу инициативу отклонят, но потом власти сами вернутся к этой идее?

— Непременно, нет никаких сомнений, что так и произойдёт.

— Как вы относитесь к требованиям депутата Госдумы Николая Новичкова запретить «Яблоко»? Что это, по-вашему — его частная инициатива или можно говорить о неких тенденциях «свыше»?

— «Яблоко» работает в России 30 лет. Не один раз за это время мы сталкивались с подобными инициативами. Периодически тот или иной деятель выступает с инициативой избавиться от «Яблока». И первое, что хочется спросить: «Неужели депутатам больше нечем заняться, когда в стране, в регионах, в глубинке столько нерешённых проблем? Неужели кляузы — это то, для чего вы стали депутатами?»

Мы продолжаем работать, не реагируя на подобные вещи, и делаем то, что должны делать, отстаивая свои позиции по всем сложным вопросам сегодняшнего времени.

— Каких последствий для «Яблока» вы ожидаете от этих нападок? Считаете ли вы, что в перспективе партии грозит запрет или лишение регистрации?

— Такая вероятность, безусловно, существует. Но мы не можем ставить в зависимость от этого свою позицию и свои убеждения.