Вернувшихся с СВО бойцов могут обязать проходить реабилитацию Член СПЧ Меркачева: бойцам после СВО нужна психологическая реабилитация

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Военнослужащих после прохождения службы в зоне СВО нужно обязать проходить психологическую реабилитацию, разработанную под каждого бойца в индивидуальном порядке, заявила в беседе с Lenta.ru член Совета по правам человека Ева Меркачева. По ее словам, такой вид поддержки пойдет на пользу не только бойцам, но и их окружению.

Есть понятие военной травмы. И оно не новое. Надо с людьми проводить реабилитационные мероприятия. Причем надо это начинать, мне кажется, когда они еще там. Потому что по дороге может что-то случиться. <...> Это делать нужно, потому что в данном случае это будет профилактика преступлений. Это облегчит жизнь этим людям, их семьям и убережет общество от злодеяний, — предложила правозащитница.

Член СПЧ обратила внимание, что сейчас реабилитация проходит в редких случаях, но такую практику стоит сделать доступной для всех бойцов.

Участника СВО ранее задержали в Санкт-Петербурге за попытку изнасилования 71-летней женщины в госпитале. Пенсионерка смогла дать отпор нападавшему, однако во время инцидента пострадал дежурный врач, которому военнослужащий нанес неглубокую рану. Его дело впоследствии передали в военное управление СКР для дальнейшего расследования.