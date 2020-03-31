https://static.news.ru/photo/2bc8c576-73e8-11ea-8099-fa163e074e61_660.jpg Фото: Киселев Сергей/АГН «Москва»

Во всех российских регионах на коронавирус протестируют граждан, вернувшихся в Россию с признаками респираторных заболеваний.

Такую обязанность на руководства субъектов возложил Роспотребназор. Также тестирование будут проходить россияне старше 65 лет с такими симптомами, передаёт ТАСС.

Также тестированию подлежат лица, контактировавшие с больными с COVID-19 и люди с диагнозами «внебольничная пневмония». Соответствующее постановление подписала главный государственный санитарный врач РФ Анна Попова. Документ опубликован на сайте правовой информации.

Высшим должностным лицам субъектов РФ (руководителям высшего исполнительного органа государственной власти субъектов РФ) обеспечить обязательное проведение лабораторного обследования на COVID-19, — говорится в постановлении.

Ранее NEWS.ru писал о том, что Роспотребнадзор поручил обеспечить изоляцию всех вернувшихся в РФ граждан сроком на две недели со дня прибытия в страну.