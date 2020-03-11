https://static.news.ru/photo/f7794b7a-643c-11ea-9f34-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Двое жителей Ивановской области госпитализированы с симптомами ОРВИ после возвращения из туристической поездки в Италию.

У них взяты анализы на коронавирус. Материалы направлены в региональный Центр гигиены и эпидемиологии. Пока получены результаты по одному из туристов. Коронавирус у него не выявлен, сообщает РИА Новости со ссылкой на областной департамент здравоохранения.

В ведомстве добавили, что пока в Ивановской области не зафиксировано ни одного случая заражения. Под наблюдением медиков находятся 13 человек.

Как ранее писал NEWS.ru, на сегодняшний день в мире коронавирусом болеют более 126 тысяч человек. Жертвами эпидемии стали 4,6 тысячи, выздоровели более 68 тысяч. В России подтверждено 28 случаев заражения.