Двое жителей Ивановской области госпитализированы с симптомами ОРВИ после возвращения из туристической поездки в Италию.
У них взяты анализы на коронавирус. Материалы направлены в региональный Центр гигиены и эпидемиологии. Пока получены результаты по одному из туристов. Коронавирус у него не выявлен,
В ведомстве добавили, что пока в Ивановской области не зафиксировано ни одного случая заражения. Под наблюдением медиков находятся 13 человек.
Как ранее писал NEWS.ru, на сегодняшний день в мире коронавирусом болеют более 126 тысяч человек. Жертвами эпидемии стали 4,6 тысячи, выздоровели более 68 тысяч. В России подтверждено 28 случаев заражения.
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