Вернувшихся из других стран россиян могут начать развозить в регионы

Росавиация сообщила о мерах по усовершенствованию системы эвакуации российских граждан из других стран. Людей могут начать развозить в регионы их проживания.
Глава Минтранса Евгений Дитрих провёл консультации по этому вопросу с главами регионов,
Жителей области и сопредельных регионов можно было бы развести дальше на автобусах с учётом всех мер предотвращения возможных случаев завоза COVID-19, — отметили в Росавиации.
Ранее, как писал NEWS.ru, президент Владимир Путин обсудил с председателем правительства Михаилом Мишустиным возвращение россиян из других стран. Он поручил «донастроить» этот механизм. По его словам, действия необходимо согласовывать не только с Министерством иностранных дел, но и с региональными властями.
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