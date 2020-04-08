Вернувшихся из других стран россиян могут начать развозить в регионы

https://static.news.ru/photo/8609b116-657a-11ea-bce0-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Росавиация сообщила о мерах по усовершенствованию системы эвакуации российских граждан из других стран. Людей могут начать развозить в регионы их проживания.

Глава Минтранса Евгений Дитрих провёл консультации по этому вопросу с главами регионов, передаёт «Интерфакс». В частности, он поговорил с губернатором Новосибирской области Андреем Травниковым о возможности создания цепочек развоза прилетающих пассажиров, так как не все прибывшие в Новосибирск будут жителями этого города.

Жителей области и сопредельных регионов можно было бы развести дальше на автобусах с учётом всех мер предотвращения возможных случаев завоза COVID-19, — отметили в Росавиации.

Ранее, как писал NEWS.ru, президент Владимир Путин обсудил с председателем правительства Михаилом Мишустиным возвращение россиян из других стран. Он поручил «донастроить» этот механизм. По его словам, действия необходимо согласовывать не только с Министерством иностранных дел, но и с региональными властями.