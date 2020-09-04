Вернувшиеся из-за границы школьники могут идти в школу без теста на COVID

https://static.news.ru/photo/a3664716-ef8a-11ea-b501-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Министерство просвещения РФ не намерено запрещать выходить на занятия школьникам, не сдавшим тест на коронавирус после возвращения из-за границы, тем не менее региональные власти могут самостоятельно принять подобное решение, сообщил глава министерства Сергей Кравцов.

Каждый регион устанавливает те или иные правила, есть общие рекомендации Роспотребнадзора по организации обучения учеников в данных условиях, которые, конечно, необходимо, по возможности, максимально соблюдать, — цитирует ТАСС Кравцова.

Он добавил, что требования о сдаче школьниками теста на коронавирус после приезда из-за границы в рекомендациях нет, но всё же предложил уточнить этот вопрос в Роспотребнадзоре, Министерстве здравоохранения и в региональных штабах.

Как писал NEWS.ru, карантин был введён в екатеринбургской школе № 148 после того, как тест на коронавирус показал положительный результат у учителя. Региональный Роспотребнадзор решил подстраховаться — заболела учительница, которая не контактировала с детьми. Она была в школе в пятницу, а дети пришли только во вторник. Но она контактировала с коллегами и заразиться мог любой из них. Теперь всех учителей и персонал ждёт проверка на коронавирус. При этом детей решили перевести на дистанционное обучение, чтобы «разобщить всех и не подвергать риску».

Коронавирусом по всему миру заразились более 26,7 млн человек, более 885 тыс. умерли, более 19 млн выздоровели. На первом месте — США, там более 6.3 млн заразившихся, на втором Бразилия — более 4 млн, на третьем Индия — также более 4 млн. Россия занимает четвёртую строчку, на 5 сентября в РФ зафиксировано 1,02 млн случаев коронавирусной инфекции.