Вернувшиеся из Кипра россияне показали условия в обсервации в Подмосковье

https://static.news.ru/photo/4800ef28-7bd3-11ea-b9dd-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Ведяшкин/АГН «Москва»

Российские туристы, которые вернулись из кипрской Ларнаки, показали обсервацию в Подмосковье, куда их заселили на время изоляции по коронавирусу.

По их словам условия в комнатах хорошие — все номера чистые, обставлены нужной мебелью и техникой, оборудованы туалетом, ванной и отдельной гостиной.

Обсерваторы являются помещениями, которые был приспособлены для изоляции людей, прибывших из стран с неблагополучной обстановкой по коронавирусу. Туристов встречают сотрудники Роспотребнадзора, а после их отвозят домой или в места временного пребывания, передаёт телеканал «360».

Ранее NEWS.ru писал, что для клинически здоровых лиц, но не имеющих возможностей для изолированного проживания, в стране предусмотрено 423 обсерватора на 31 тысячу мест.

Российские медики за сутки зафиксировали 1667 новых случаев заражения коронавирусом в 46 регионах. Лидирует Москва, где выявлено ещё 1030 заболевших. Далее следует Московская область — 152 случая, в Санкт-Петербурге — 80 случаев. За стуки выздоровили 250 человек, погибли 12.