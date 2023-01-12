Вернуть айтишников в Россию предложили методами пряника Глава IT-компании Раевский назвал эффективной мерой поддержки айтишников отсрочку от призыва

Фото: shutterstock

Представители IT-компаний считают, что для возвращения уехавших из страны айтишников нужно создать комфортные условия для работы и позитивную мотивацию, постоянно поддерживаемую на всех уровнях, пишет журнал «Компания». Гендиректор компании Zecurion Алексей Раевский, как и многие его коллеги в отрасли, считает, что наибольший эффект могут принести методы пряника. По мнению руководителя, в плюс пойдут любые меры поддержки, которые позволят IT-специалистам ощущать себя в комфортной среде. При этом Раевский выразил мнение, что оценить эффективность данных мер можно будет только на практике.

И гарантии [отсрочки] от призыва, и оплата билета [для возвращения в Россию], может быть. Здесь я не буду ничего предлагать, сейчас и так много всего обсуждается разного. <...> Лучше сделать три или четыре попытки, посмотреть на результат и в процессе что-то подкручивать, — сказал Раевский.

Глава Zecurion отметил, что повышение подоходного налога для тех, кто уехал, вряд ли приведет к позитивному эффекту. Он объяснил, что НДФЛ за сотрудника обычно платят работодатели, и повышение налога скорее повлияет на них. Работать с сотрудником, который находится за границей, будет менее выгодно, пояснил он.

Гендиректора IT-компании «Формат Кода» Вадим Юсупов, в свою очередь, назвал наиболее эффективными мерами поддержки освобождение айтишников от службы в армии, в том числе при мобилизации. При этом так называемая бронь должна распространяться в том числе на специалистов, не имеющих профильного образования, иначе такая мера не будет иметь практического смысла, по его словам. Юсупов также отметил, что из-за дефицита IT-специалистов на рынке оставшиеся кадры растут в цене.

Ранее сообщалось, что Минцифры готовит пакет мер по возращению IT-специалистов. Как ожидается, им могут предоставить гарантированную бронь от призыва и оплату перелета в РФ.