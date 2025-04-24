Верните полотенцам мягкость за одну стирку: ткань будет пушистой

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Махровые полотенца со временем становятся жесткими, как наждачка? Эксперты по уходу за текстилем рекомендуют простые, но эффективные способы вернуть им первоначальную мягкость.

Уксус — натуральный смягчитель. Добавьте 0,5 стакана белого уксуса в отсек для кондиционера. Он растворяет остатки моющего средства и минеральные отложения, делая ткань пушистой.

Специальные шарики для стирки — бросьте 2–3 теннисных мячика в сушилку. Они взбивают ворс, предотвращая жесткость.

Пищевая сода — еще один мощный помощник. Засыпьте 3–4 ст. л. соды в барабан вместе с порошком. Она нейтрализует запахи и смягчает воду.

Морская соль — растворите 100 г в теплой воде и замочите полотенца на 30 минут перед стиркой. Это восстановит структуру ворса.

Важно:

Стирайте при 40 °C, избегая отбеливателей.

Используйте жидкие средства вместо порошка.

Сушите на воздухе или в щадящем режиме.

Эти простые методы вернут полотенцам роскошную мягкость за одну стирку без лишних затрат! Ткань будет пушистой и приятной к телу.

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