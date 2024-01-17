«Верните петухов с фронта»: ответит ли Баратов за пост в соцсетях

Фото: Социальные сети

Усман Баратов

Усман Баратов, глава узбекского землячества, разместил в социальных сетях пост, вызвавший по меньшей мере недоумение у российских граждан. Баратов выложил мем, в котором содержится требование «вернуть петухов с фронта».

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин, проинформированный о случившемся, поручил возбудить в адрес Баратова уголовное дело «по факту оскорбления участников СВО». В социальных сетях и Telegram-каналах вышло множество публикаций российских военкоров, глубоко возмущенных случившимся.

Словом, ситуация «раскрутилась» в не самую благоприятную для Баратова сторону.

Май аккаунт воз хакд!

В русском фольклоре есть множество баек о хитрости узбеков. По всей видимости, либо байки врут, либо Усман Баратов — не совсем типичный узбек. Потому что, узнав о реакции на свои публикации, он немедленно открестился от поста в известном стиле «я не я, и лошадь не моя». А в частности, уверил, что его аккаунты в социальных сетях были взломаны и ничего подобного он не публиковал.

Надо заметить, «май аккаунт воз хакд» — самый распространенный и малорезультативный прием, который время от времени используют проштрафившиеся блогеры. Сегодня, в век технологий, авторство материалов установить не так-то и сложно, тем более, если они до сих пор не удалены из общего доступа.

Тут мы подходим к главному вопросу: является ли Баратов автором поста, или он действительно стал жертвой взлома?

Русофобия как образ мысли

Вызвавшая резонанс публикация — далеко не первая, где Баратов в той или иной форме поднимает национальный вопрос. Подобных грубостей он раньше себе не позволял, но общий нарратив его постов не менялся на протяжении нескольких лет.

А в частности, ранее Баратов демонстрировал раздражение на тот факт, что слово «русский» стало все чаще звучать в публичном пространстве. Руководитель межрегионального узбекского землячества «Ватандош» настаивал, что правильно говорить «российский» и что все национальности, проживающие на территории России, равны.

«Адаптация нужна, интеграция нужна, но нельзя ассимилироваться!» — говорил Баратов.

Подобные и схожие по содержанию высказывания появлялись время от времени в интервью и в аккаунтах Баратова. И если в них не было откровенной русофобии, то общий смысловой вектор не менялся, мем с «петухами» в целом в этот вектор укладывается.

Именно поэтому многие интернет-пользователи предположили, что Баратов попросту соврал о взломе. «Поздравляю вас, гражданин, соврамши!» — говорил один из героев Михаила Булгакова. Возможно, именно этой фразой будут теперь приветствовать главу узбекского землячества отечественные СМИ и блогеры.

Впрочем, разбираться в ситуации предстоит Следственному комитету.

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