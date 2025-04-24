Это блюдо сочетает нежную вермишель, сочный мясной фарш и аппетитную сырную корочку. Запеканка получается сытной, но не тяжелой — идеальный обед или ужин для всей семьи. Готовится из доступных ингредиентов, а результат превосходит все ожидания!
Ингредиенты (на 4 порции):
- 250 г вермишели;
- 400 г мясного фарша;
- 1 луковица;
- 2 яйца;
- 100 мл сливок;
- 100 г тертого сыра;
- соль, перец, специи.
Приготовление:
- Отварите вермишель до полуготовности.
- Обжарьте фарш с луком и специями.
- Смешайте вермишель, фарш, яйца и сливки.
- Выложите в форму, посыпьте сыром.
- Запекайте 25 минут при 180 °C.
Вермишелевая запеканка с фаршем остается вкусной даже на следующий день. Такое блюдо с удовольствием едят и дети, и взрослые. Подавайте со сметаной.
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