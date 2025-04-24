Это блюдо сочетает нежную вермишель, сочный мясной фарш и аппетитную сырную корочку. Запеканка получается сытной, но не тяжелой — идеальный обед или ужин для всей семьи. Готовится из доступных ингредиентов, а результат превосходит все ожидания!

Ингредиенты (на 4 порции):

  • 250 г вермишели;
  • 400 г мясного фарша;
  • 1 луковица;
  • 2 яйца;
  • 100 мл сливок;
  • 100 г тертого сыра;
  • соль, перец, специи.

Приготовление:

  1. Отварите вермишель до полуготовности.
  2. Обжарьте фарш с луком и специями.
  3. Смешайте вермишель, фарш, яйца и сливки.
  4. Выложите в форму, посыпьте сыром.
  5. Запекайте 25 минут при 180 °C.

Вермишелевая запеканка с фаршем остается вкусной даже на следующий день. Такое блюдо с удовольствием едят и дети, и взрослые. Подавайте со сметаной.

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