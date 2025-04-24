Вермишелевая запеканка с фаршем: рецепт обеда или ужина для всей семьи

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Это блюдо сочетает нежную вермишель, сочный мясной фарш и аппетитную сырную корочку. Запеканка получается сытной, но не тяжелой — идеальный обед или ужин для всей семьи. Готовится из доступных ингредиентов, а результат превосходит все ожидания!

Ингредиенты (на 4 порции):

250 г вермишели;

400 г мясного фарша;

1 луковица;

2 яйца;

100 мл сливок;

100 г тертого сыра;

соль, перец, специи.

Приготовление:

Отварите вермишель до полуготовности. Обжарьте фарш с луком и специями. Смешайте вермишель, фарш, яйца и сливки. Выложите в форму, посыпьте сыром. Запекайте 25 минут при 180 °C.

Вермишелевая запеканка с фаршем остается вкусной даже на следующий день. Такое блюдо с удовольствием едят и дети, и взрослые. Подавайте со сметаной.

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