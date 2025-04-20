Верите, что освященные яйца долго хранятся? Вот что с ними творится внутри

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Многие верят, что освященные пасхальные яйца хранятся долго и не портятся месяцами, но так ли это? Посмотрите, что с ними творится внутри на самом деле.

Эксперты утверждают: это заблуждение. Срок хранения освященных яиц не отличается от обычных вареных яиц, а попытки сохранить их «как оберег» могут навредить здоровью.

Факты:

Нет научных доказательств: освящение в церкви не влияет на биохимические процессы в яйце. Как и обычные, освященные яйца в холодильнике хранятся до 7 дней, а при комнатной температуре — не более 3 дней.

Опасность суеверий: священники подчеркивают, что освященные яйца — это лишь благословенная еда, а не талисман.

Почему кажется, что они «нетленные»? Иногда яйца высыхают, а не гниют, создавая иллюзию сохранности. Но внутри они теряют влагу, становятся легкими и непригодными в пищу.

Ранее стало известно, почему нельзя хранить яйца на дверце холодильника.