Многие верят, что освященные пасхальные яйца хранятся долго и не портятся месяцами, но так ли это? Посмотрите, что с ними творится внутри на самом деле.
Эксперты утверждают: это заблуждение. Срок хранения освященных яиц не отличается от обычных вареных яиц, а попытки сохранить их «как оберег» могут навредить здоровью.
Факты:
- Нет научных доказательств: освящение в церкви не влияет на биохимические процессы в яйце. Как и обычные, освященные яйца в холодильнике хранятся до 7 дней, а при комнатной температуре — не более 3 дней.
- Опасность суеверий: священники подчеркивают, что освященные яйца — это лишь благословенная еда, а не талисман.
- Почему кажется, что они «нетленные»? Иногда яйца высыхают, а не гниют, создавая иллюзию сохранности. Но внутри они теряют влагу, становятся легкими и непригодными в пищу.
Ранее стало известно, почему нельзя хранить яйца на дверце холодильника.