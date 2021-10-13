Верховный суд запретил россиянам держать дома лисиц

Верховный суд России отказался исключать лисиц из списка животных, запрещённых для домашнего содержания. В своём решении суд сослался на то, что перечень был составлен экспертами и он не в праве менять нормативный акт, сообщает РИА Новости.

По данным агентства, в суд обратился мужчина, который хотел купить себе одомашненную новосибирскую лисицу, выведенную Институтом цитологии и генетики Сибирского отделения РАН. По его словам, благодаря генетике это животное не опасно, его можно содержать в домашних условиях, но при этом оно всё ещё относится к виду «обыкновенная лисица».

По словам истца, все лисы, которых приобрели после января 2020 года, когда перечень вступил в силу, будут конфискованы.

Ручные новосибирские лисы, генетически и биологически не приспособленные к жизни в дикой природе, при возврате их в дикую природу могут погибнуть от столкновений с хищниками или от невозможности правильно добывать пищу. В данном случае действия компетентных органов могут прямо порождать жестокое обращение с животными, — заявил он.

Несмотря на все доводы мужчины, суд иск отклонил, решение вступило в законную силу. Как отметили в суде, к составлению списка были привлечены эксперты из «Московского зоопарка», Российской академии наук, Института проблем экологии и эволюции им. А. Н. Северцова. По мнению суда, истец просил изменить нормативный акт, что к компетенции суда не относится.

Ранее заместитель председателя комитета по экологии и охране окружающей среды Николай Валуев предложил ограничить число домашних животных размерами жилплощади, а также ввести обязательную регистрацию кошек и собак. По его словам, эти меры позволят закрепить реальную ответственность хозяина за содержание своих питомцев.