Верховный суд запретил арестовывать унитазы у должников

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Приставам запретили арестовывать газовые плиты, унитазы и межкомнатные двери должников. Такое решение принял Верховный суд по прецеденту.

Поводом для постановления Верховного суда стала жалоба жителя Екатеринбурга Александра Горбунова. Тот оспаривал решение нижестоящих инстанций, разрешивших арестовать все эти предметы, несмотря на то что они не являются предметами роскоши и вообще принадлежат арендодателю.

Инцидент произошёл в 2019 году, когда судебные приставы явились к Горбунову и описали имущество в квартире, которую он, по его заявлению, снимал в аренду. Среди имущества, вошедшего в опись, оказались газовая плита, унитаз, зеркало, обувной комод и две межкомнатных двери. На дело обратило внимание РАПСИ.

Районный суд признал правоту Горбунова, по мнению которого, пристав нарушил требования статьи 446 Гражданского процессуального кодекса России, так как арестованные вещи относятся к предметам обычной обстановки и не являются предметом роскоши. Однако областной и кассационный суды частично встали на сторону приставов, запретив только описывать комод и зеркало. И лишь Верховный суд поставил в этом деле точки, признав правоту истца.

Как писал NEWS.ru, жительнице Новосибирска Екатерине Кузнецовой пришлось доказывать судебным приставам, что она является законопослушным гражданином и не имеет долгов по обязательным платежам. Год назад женщина получила СМС, в котором говорилось, что её счёт для выплаты ипотеки скоро арестуют.