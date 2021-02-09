Верховный суд: судью нельзя наказывать за точку зрения

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Судью нельзя наказывать за точку зрения, даже если она является ошибочной. Об этом заявил заместитель председателя ВС России, председатель дисциплинарной коллегии Сергей Рудаков.

Судья не может быть наказан за точку зрения, которую он высказал при отправлении правосудия, даже если эта точка зрения ошибочна, — заявил он на совещании судей судов общей юрисдикции и арбитражных судов РФ.

По его словам, это основа судейской неприкосновенности. Рудаков добавил, что сама по себе судебная ошибка — это не дисциплинарный проступок, потому что ошибки свойственны всем, передаёт РИА Новости.

Лишить полномочий можно, если ошибки и нарушения носят грубый и систематический характер, чтобы в будущем защитить участников процесса, — добавил он.

Ранее президент России Владимир Путин во время ежегодного совещания российских судей заявил, что судебная система РФ сумела адаптироваться к новым условиям, связанным с пандемией. Он добавил, что качество работы инстанций в РФ в 2020-м, несмотря на возросшую нагрузку, удалось сохранить на одном из лидирующих в Совете Европы уровне. Российский лидер отметил, что судебная система страны постоянно развивается, писал NEWS.ru.