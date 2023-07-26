Верховный суд счел участие в СВО основанием для освобождения от наказания

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Верховный суд РФ счел возможным освободить от наказания ефрейтора Владислава Устинова, признанного виновным в аварии на дороге со смертельным исходом. Такое решение принято с учетом обстоятельств уголовного дела и данных о личности осужденного, который был контрактником в зоне СВО, сообщает «Коммерсант».

По данным издания, решение по Устинову приняли через несколько дней после того, как вступил в силу закон, освобождающий участников СВО от уголовной ответственности за нетяжкие преступления. При этом Верховный суд принял решение, опираясь на другие основания: с момента совершения ДТП прошло более полутора лет, а в настоящее время осужденный, находящийся на СВО, больше не опасен для общества.

Ефрейтора Устинова в мае 2022 года признали Хабаровским гарнизонным судом виновником ДТП, в котором погибли два человека. Виновного приговорили к двум годам колонии-поселения. Решение суда подтвердили апелляционная и кассационная инстанции. Однако судебная коллегия Верховного суда по делам военнослужащих решила вмешаться.

По мнению адвоката Устинова Сергея Бизюкина, суды теперь смогут активнее использовать участие фигурантов уголовных дел в СВО как смягчающее обстоятельство или основание для пересмотра приговора.

Ранее сообщалось, что сержант Роман Каштаков получил два года условно за отказ вернуться в зону спецоперации после отпуска. До этого Минобороны уведомляло, что наводчик мотострелкового отделения, сержант с такими же именем и фамилией, уничтожил пять бронетранспортеров в начале СВО. В решении суда указано, что Каштаков «принял решение временно не прибывать в зону специальной военной операции в поселок Уразово Белгородской области, так как решил побольше отдохнуть и морально восстановиться».