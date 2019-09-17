Верховный суд России признал сильный снегопад причиной для пропуска работы. Суд поддержал сотрудницу московского НИИ, которая была уволена из-за того, что не пришла на работу по причине непогоды.
3 февраля 2018 года женщина поехала в Подмосковье. Коммунальная техника не справлялась на дорогах из-за снегопада, и женщина не смогла вернуться в столицу и выйти на работу, о чём заранее предупредила руководство.
Через несколько дней её уволили за прогул.
Как ранее писал News.ru, Министерство здравоохранения республики Северная Осетия приняло решение об увольнении травматолога, появившегося на приёме в состоянии алкогольного опьянения.