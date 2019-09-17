https://static.news.ru/photo/4885e28a-d95a-11e9-9da9-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Верховный суд России признал сильный снегопад причиной для пропуска работы. Суд поддержал сотрудницу московского НИИ, которая была уволена из-за того, что не пришла на работу по причине непогоды.

3 февраля 2018 года женщина поехала в Подмосковье. Коммунальная техника не справлялась на дорогах из-за снегопада, и женщина не смогла вернуться в столицу и выйти на работу, о чём заранее предупредила руководство.

Через несколько дней её уволили за прогул.

Как ранее писал News.ru, Министерство здравоохранения республики Северная Осетия приняло решение об увольнении травматолога, появившегося на приёме в состоянии алкогольного опьянения.