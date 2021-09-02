Верховный суд РФ приравнял к задержанию продолжительные беседы в полиции

Верховный суд России выпустил специальный обзор судебной практики, в котором приравнял продолжительное удержание человека в полиции к задержанию. Если в отношении человека не оформляют протокол задержания и не предъявляют обвинения, он вправе покинуть отдел полиции через три часа после доставления, пишет «Российская газета».

Отмечается , что полиция зачастую не оформляет задержание, поскольку несправедливо задержанный имеет право на компенсацию и другие права. Человека, который не является подозреваемым либо обвиняемым, нельзя удерживать в полиции без протокола задержания, который должен быть составлен в срок не более трёх часов. Ранее один из потерпевших, который не мог покинуть отделение на протяжении нескольких часов, обратился в ЕСПЧ и отсудил у государства 9 тысяч евро компенсации морального вреда, а также 2700 евро компенсации судебных расходов и издержек. Европейский суд счёл его продолжительное удержание в полиции случаем лишения свободы.

Вместе с тем эксперты не советуют противодействовать полиции в случае незаконного удержания, а вместо этого заявить о нарушении прав и зафиксировать время доставления в отдел и превышение времени пребывания в нём, впоследствии обжаловав действия полиции. Кроме того, закон не позволяет осуществлять допрос без адвоката, когда гражданин настаивает на его участии.

Ранее житель Екатеринбурга рассказал о том, как был задержан сотрудниками управления по контролю за оборотом наркотиков. Ему предложили «поехать и пообщаться», не позволили сделать телефонный звонок, надели наручники и затолкали в машину. Задержанного обвинили в причастности к обороту запрещённых веществ, после чего избили и вынудили подписать согласие на обследование квартиры в присутствии понятых. Также полицейские склоняли его сознаться и угрожали подкинуть наркотики, если он не признает вину. В итоге ни в его вещах, ни в его квартире запрещённых веществ найдено не было.