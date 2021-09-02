Верховный суд РФ приравнял к задержанию продолжительные беседы в полиции

Верховный суд России выпустил специальный обзор судебной практики, в котором приравнял продолжительное удержание человека в полиции к задержанию. Если в отношении человека не оформляют протокол задержания и не предъявляют обвинения, он вправе покинуть отдел полиции через три часа после доставления, пишет «Российская газета».
Вместе с тем эксперты не советуют противодействовать полиции в случае незаконного удержания, а вместо этого заявить о нарушении прав и зафиксировать время доставления в отдел и превышение времени пребывания в нём, впоследствии обжаловав действия полиции. Кроме того, закон не позволяет осуществлять допрос без адвоката, когда гражданин настаивает на его участии.
Ранее житель Екатеринбурга рассказал о том, как был задержан сотрудниками управления по контролю за оборотом наркотиков. Ему предложили «поехать и пообщаться», не позволили сделать телефонный звонок, надели наручники и затолкали в машину. Задержанного обвинили в причастности к обороту запрещённых веществ, после чего избили и вынудили подписать согласие на обследование квартиры в присутствии понятых. Также полицейские склоняли его сознаться и угрожали подкинуть наркотики, если он не признает вину. В итоге ни в его вещах, ни в его квартире запрещённых веществ найдено не было.