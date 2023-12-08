ВС РФ разработал законопроект о запрете арестов по ряду уголовных дел Член СПЧ Меркачева: ВС хочет запретить аресты за ненасильственные преступления

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Верховный суд России разработал законопроект о запрете арестов в рамках расследования дел о ненасильственных преступлениях, рассказала в беседе с NEWS.ru член Совета по правам человека при президенте РФ (СПЧ) Ева Меркачева. Правозащитница напомнила, что поручение разобраться с произвольными арестами в стране ранее дал президент РФ Владимир Путин.

Я просила президента защитить права и свободы тех, кто сидит в СИЗО. <...> Владимир Путин дал поручение разобраться с ситуацией. По итогам этого поручения Верховный суд разработал законопроект о запрете заключать под стражу обвиняемых в ненасильственных преступлениях, — сообщила Меркачева.

По словам собеседницы NEWS.ru, законопроект уже направлен на рассмотрение Госдумы. Необходимость такой инициативы член СПЧ объяснила тем, что сегодня бывают случаи, когда человека отправляют в СИЗО необоснованно: например, он подозревается в нетяжком преступлении, а жизненные обстоятельства (такие, как наличие детей) говорят о том, что он никуда не убежит.

Ранее Ева Меркачева назвала опасной тенденцию с длительными тюремными сроками. Она объяснила, что сегодня среди россиян нарастает страх тюремного заключения, хотя он и так всегда был на втором месте после страха смерти. Это, по ее словам, связано, в том числе со случаями пыток в колониях.