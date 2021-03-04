Верховный суд разрешил штрафовать алиментщиков за неполные выплаты

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Верховный суд России подготовил проект постановления, которое устанавливает ответственность за неполные выплаты алиментов. Также ВС определил уважительные причины для неуплаты алиментов, среди которых болезнь, невыплата зарплаты, призыв в армию или ошибка банка.

На практике граждане нередко занижают размеры алиментов, выплачивая минимальные суммы, надеясь таким образом избежать привлечения к ответственности. Подготовленные разъяснения Верховного суда закрывают подобную лазейку, — пояснил «Российской газете» председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев.

В проекте постановления ВС указано, что «лицо, обязанное уплачивать алименты, подлежит привлечению к административной ответственности в том случае, если установлен факт умышленной неполной уплаты им средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей».

В числе уважительных причин по неуплате алиментов ВС выделил болезнь (нетрудоспособность), невыплату заработной платы работодателем, задержку или неправильное перечисление банком сумм по алиментам, а также прохождения военной службы по призыву. При этом суд уточнил, что «факт совместного проживания лица, обязанного уплачивать алименты, с их получателем не может расцениваться как основание для признания причины неуплаты алиментов уважительной». Отбывание наказания в местах лишения свободы также не является безусловным основанием для освобождения от административной ответственности при неуплате алиментов.

В данный момент проект постановления находится на доработке. После того как его примет пленум ВС РФ, российские суды должны будут им руководствоваться при вынесении решений.

Как писал NEWS.ru, суд может принять решение о снижении алиментов в случае, если у отца появился другой ребёнок (родной или усыновлённый) или же на его иждивении оказались престарелые нетрудоспособные родители. Об этом заявил юрист и судебный эксперт Юрий Капштык. Обратиться с соответствующей просьбой в суд плательщик также может при получении инвалидности первой или второй группы, что влечёт нужду в дополнительных расходах на лечение, уход или содержание. Принять решение о снижении суммы алиментов суд также может в случае, если ребёнок имеет доход, который значительно превышает зарплату отца: к примеру, в результате трудоустройства (после 16 лет) или сдачи в аренду собственной недвижимости (после 14 лет).

Снизить сумму алиментов также возможно в случае, если отец оставляет ребёнку квартиру, долю в ней или, к примеру, автомобиль. В таком случае между сторонами заключается соответствующий договор, отметил юрист.