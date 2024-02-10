Верховный суд разъяснил, нужно ли возвращать подарки после расставания Верховный суд разрешил не возвращать подарки бывшим после расставания

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Верховный суд России разрешил не возвращать подарки от бывших возлюбленных, пишет РАПСИ. Решение было принято в рамках разбирательства между россиянином и его экс-девушкой. Мужчина пытался отсудить у бывшей возлюбленной дорогой смартфон, а также деньги, потраченные на ремонт ее квартиры и покупку бытовой техники.

По мнению истца, подарки и материальная помощь подлежат возврату, поскольку являются неосновательным обогащением. Заявление мужчины поддержала его мать, которая утверждала, что сын отдал девушке ее телефон и ремонт проспонсировала тоже она. Всего с ответчицы семейство хотело взыскать 450 тысяч рублей. Тем не менее Верховный суд не согласился с их доводами, пояснив, что знаки внимания во время ухаживаний не подразумевают гражданско-правовые обязательства.

Денежные средства и иное имущество не подлежат возврату в качестве неосновательного обогащения, если будет установлено, что они были переданы лицом, заведомо знавшим об отсутствии у него каких-либо обязательств перед получателем, — заключил Верховный суд.

Ранее сотрудницу полиции задержали после того, как она «забрала свое» у бывшего сожителя в селе Мамоны Иркутской области, были похищены вещи на сумму 200 тысяч рублей. Следствие полагает, что подозреваемая действовала в сговоре еще с тремя подельниками. Уголовное дело было возбуждено спустя полгода, все это время потерпевшему отказывали в открытии делопроизводства.