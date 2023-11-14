Верховный суд разрешил малочисленным народам РФ рыбачить в городах

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Верховный суд признал за коренными малочисленными народами России право получать рыболовные квоты за пределами традиционных территорий, сообщает Российское агентство правовой и судебной информации. Заявителем выступил юрист Виктор Замиралов, который принадлежит к одному из таких этносов. Он добивался разрешения Росрыболовства на пользование водными ресурсами в Магадане — вдали от традиционной для его общности территории.

Как отмечается, Верховный суд постановил, что нельзя лишать представителя малочисленного народа права на рыбную ловлю в «традиционных» местах. При этом не важно где он проживает. Главное, чтобы он сохранял «объективно подтвержденную связь с родными местами, вел традиционный образ жизни и традиционную хозяйственную деятельностью, соответствующую коренному малочисленному народу».

В начале года Росстат обнародовал данные Всероссийской переписи населения 2021 года в части национального состава населения. Как оказалось, соотношение народов изменилось. Увеличивалось число тех национальных групп, где наблюдается высокая рождаемость и значительная доля сельского или охотничьего населения. Это в основном народы Северного Кавказа и крупные сибирские этносы. А финно-угорские нации или коренные малочисленные группы, напротив, сокращались.