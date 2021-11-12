Верховный суд признал законной сдачу ПЦР после возвращения из-за границы

Верховный суд признал законным требование обязательной сдачи ПЦР-тестов на коронавирус для россиян, которые возвращаются из-за границы. Судьи отклонили иск гражданина, который намеревался оспорить пункт постановления главного государственного санитарного врача «Об обеспечении режима изоляции в целях предотвращения распространения СОVID-2019». Об этом сообщили в пресс-службе инстанции, передаёт РИА Новости.

Согласно положению, каждый россиянин в течение трёх дней после возвращения из зарубежной поездки обязан пройти лабораторное исследование на коронавирус методом полимеразной цепной реакции (ПЦР). До получения результатов гражданам надлежит соблюдать самоизоляцию. Исключение составляют официально переболевшие и привитые.

Мужчина, подавший иск, настаивал на том, что данное требование не позволяет ему отказаться от лишних «медицинских манипуляций» и ухудшает его положение по сравнению с привитыми россиянами.

Суд отказал в удовлетворении иска, — сказали в инстанции.

Данное решение стало первым в судебной практике в России.

Ранее сообщалось, что правительство готовит для внесения в Госдуму два законопроекта, предусматривающих введение QR-кодов в общественных местах, на международном и междугородном транспорте. Экстренная мера с учётом сложной эпидемиологической ситуации будет действовать до июня 2022 года. При этом до 1 февраля вместо QR-кодов будет разрешено предъявлять отрицательный ПЦР-тест сроком давности не более 48 часов.