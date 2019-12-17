https://static.news.ru/photo/6f86b2ae-20c4-11ea-b46c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Верховный суд России (ВС РФ) внёс на рассмотрение в Госдуму проект закона, устанавливающего срок подачи кассационных жалоб, представлений на приговор или других итоговых судебных решений.

Документ предусматривает двухмесячный период рассмотрения подобных заявлений со дня вступления в силу решения инстанции (для осуждённого, находящегося под стражей, — со дня вручения ему копии такого вердикта после вступления в силу), передаёт «Парламентская газета».

Инициатива призвана упорядочить порядок кассационного производства, соблюсти адекватные сроки и быстрое восстановление нарушенного права. Кроме того, в целях соблюдения прав сторон на правосудие ВС РФ предлагает установить механизм, восстанавливающий пропущенный по уважительным причинам срок подачи кассационной жалобы.

Ранее председатель Верховного суда России Вячеслав Лебедев рассказал, что за 20 лет в стране в два раза сократилось число заключённых.

Он также отметил, что суды стали реже направлять обвиняемых в учреждения уголовно-исполнительной системы, однако удовлетворяют почти 90% обращений следствия. Так, за девять месяцев текущего года судами было рассмотрено 79 тысяч ходатайств о применении меры пресечения в виде заключения под стражу, из них удовлетворены 71 тысяча, что на 6 тысяч меньше, чем за аналогичный период прошлого года, писал NEWS.ru.