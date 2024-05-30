Верховный суд пояснил, как не сесть за найденный телефон ВС: кражей является активное сокрытие найденного мобильного телефона

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Активное сокрытие найденного имущества, например рабочего мобильного телефона с идентификационными признаками, является кражей, заключил Верховный суд РФ, передает РАПСИ. Если человек нашел чужое устройство и попытался окончательно оставить владельца без него — это преступление. За него грозит срок до двух лет.

ВС России привел в пример случай, когда женщина увидела смартфон в автобусе на полу, подобрала, отключила его и выбросила сим-карты. О находке она не сообщила ни водителю, ни кондуктору. Установить собственника не попыталась. В это время владелица звонила на номер, не получила ответа и обратилась в полицию.

Подсудимую приговорили к шести месяцам лишения свободы условно, но затем смягчили наказание до полугода исправительных работ условно. Таким образом Президиум Верховного суда оставил без изменения судебные акты нижестоящих судов.

Ранее мужчина украл телефон у пассажирки Московского метрополитена на станции «Каховская» Большой кольцевой линии, но полицейские задержали его спустя час на «Киевской». Момент кражи попал на видео. Возбуждено уголовное дело по статье о краже.