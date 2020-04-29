Верховный суд пояснил, что считается недостоверной информацией о COVID-19

https://static.news.ru/photo/6e72de7c-8aed-11ea-b842-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Верховный суд РФ разъяснил, что подразумевается под заведомо ложной информацией о коронавирусе, а также в каких случаях за её распространение в Сети могут привлечь к уголовной ответственности.

Под заведомо ложной информацией следует понимать такую информацию, которая изначально не соответствует действительности, о чём достоверно было известно лицу, её распространявшему, — говорится в объяснении ВС.

Уголовная ответственность может наступить только за распространение заведомо ложной информации под видом достоверной. О придании достоверного вида могут свидетельствовать ссылки на компетентные источники, высказывания публичных лиц, использование поддельных документов, видео- и аудиозаписей.

Действия распространителя ложной информации могут квалифицироваться по статье 207.1 или 207.2 УК РФ только в случаях, когда установлено, что «лицо действовало с прямым умыслом, сознавало, что размещённая им под видом достоверной информация является ложной, и имело цель довести эту информацию до сведения других лиц».

Как писал NEWS.ru, Верховный суд РФ разъяснил, как платить по кредитам и займам в условиях карантина, объявленного в связи с распространением коронавируса. Согласно закону № 106-ФЗ, выплаты по кредитам, в том числе ипотечным, физическим лицам можно приостановить на полгода — до 30 сентября. Право на изменение условий кредитного договора возможно только при одновременном наличии следующих условий: «размер кредита не превышает максимальный размер кредита, установленный для таких случаев Правительством РФ», доход заёмщика за месяц, предшествующий обращению к кредитору, снизился более чем на 30% по сравнению со средним доходом за 2019 год, кроме того, на момент обращения в банк не должен действовать льготный период. Кредитор вправе запросить документы, подтверждающие снижение дохода.