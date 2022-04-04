Верховный суд пересмотрит дело чекистов, охранявших Сергея Кирова

Верховный суд России пересмотрит дело троих сотрудников НКВД, осуждённых в 1935 году за халатность при охране первого секретаря Ленинградского обкома ВКП(б) Сергея Кирова. Как сообщили ТАСС в суде, рассмотрение представления Генеральной прокуратуры назначено на 6 апреля, оно пройдёт в закрытом режиме.

В Верховный суд поступило представление прокурора на приговор 1935 года в отношении Мечислава Бальцевича, Андрея Мосевича и Дионисия Янишевского, — сказала собеседница агентства.

Основания подачи представления прокуратурой остаются неизвестными. Согласно выводам историков, Бальцевич, Мосевич и Янишевский были осуждены за игнорирование сведений об угрозе жизни Кирова. В 1935 году Бальцевич за «преступную халатность» был приговорён к 10 годам лагерей, Мосевич и Янушевский — к двум годам. Само дело в отношении сотрудников НКВД не рассекречено до сих пор.

Ранее сообщалось, что причиной убийства Кирова мог стать роман лидера ленинградских коммунистов с балериной Мариинского театра Мильдой Драуле, которая была женой его убийцы Леонида Николаева. По некоторым сведениям, романы с танцовщицами кордебалета в театре стоили Кирову выговора от Сталина, а уже после его убийства некоторые балерины были отправлены в лагеря за разговоры о романе с балериной.