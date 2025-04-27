Верховный суд назвал случаи, когда можно не платить алименты на ребенка Верховный суд постановил, что инвалидность может освободить от уплаты алиментов

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Тяжелая болезнь, инвалидность и крайне сложное материальное положение могут стать основанием для освобождения от обязательств по выплате алиментов, следует из определения коллегии по гражданским делам Верховного суда, с которым ознакомилось РИА Новости. Решение принято после рассмотрения иска жителя Саратовской области, который в течение семи лет не мог выплачивать средства на содержание дочери.

Лицо <...> может быть полностью или частично освобождено от уплаты задолженности по алиментам. <...> Если неуплата алиментов имела место в связи с болезнью или по другим уважительным причинам и если материальное и семейное положение плательщика алиментов в настоящее время не дает ему возможности погасить образовавшуюся задолженность, — говорится в определении.

Житель Саратовской области после развода был обязан перечислять алименты в размере одного МРОТ на содержание дочери. Но он серьезно заболел и получил сначала III, а потом II степень инвалидности и был вынужден постоянно находиться на лечении. Его доход состоял лишь из пенсии и пособия, которых не хватало даже на лекарства.

За семь лет долг мужчины по алиментам превысил 450 тысяч рублей, а суды трех инстанций отказывали ему в списании. Но на его сторону встал Верховный суд, постановивший, что истец не имеет имущества, авто или иных доходов, кроме пенсии, которая должна использоваться для покупки лекарств. Дело направлено на пересмотр.

Ранее юрист Евгения Данилова заявила, что выявить реальный доход отца, уклоняющегося от уплаты алиментов, можно с помощью банковских выписок и других документов, подтверждающих его фактические доходы. По ее словам, в таких случаях мать ребенка может обратиться в суд и требовать взыскания выплаты в фиксированной денежной сумме.