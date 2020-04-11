Верховный суд ответил, какие дела продолжат рассматривать вопреки карантину

https://static.news.ru/photo/d523a366-7c03-11ea-92c8-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российские суд продолжат рассматривать дела, «неразрешение которых может привести к необратимым последствиям» для участников процесса, заявил секретарь пленума Верховного суда и председатель Совета судей России Виктор Момотов.

Высокопоставленный судья уточнил, что ограничения по коронавирусу не помещают делам, связанным с оказанием медпомощи, защитой основополагающих прав и свобод, семейными спорами о детях, гражданском состоянии, дееспособностью граждан и трудовыми отношениями, выплатой пособий.

Судья примет решение самостоятельно с учётом мнения сторон. <...> Кассационные и апелляционные инстанции могут рассматривать дела по письменным доводам и возражениям сторон за рядом исключений, — пишет ТАСС со ссылкой на Момотова.

По его словам, суды начнут откладывать другие процессы «до появления возможностей у граждан участвовать в заседаниях с соблюдением мер противодействия распространению новой коронавирусной инфекции».

Как писал NEWS.ru, в России коронавирусную инфекцию диагностировали у 13,5 тысячи пациентов. Число заражённых выросло на 1,6 тысячи за минувшие сутки. С начала вспышки инфекции погибли 106 россиян.

Большинство регионов ограничили работу сферы услуг и рекомендовали гражданам оставаться дома. Москва с 13 апреля введёт пропускной режим.