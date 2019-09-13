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Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова высказалась об идее ввести четырёхдневную рабочую неделю в России. По её словам, это невозможно до тех пор, пока нет достаточных научных исследований по теме.

Чтобы ответить на этот вопрос, нужно провести мониторинги и исследования, но я не уверена, что без специальных исследований это может быть внедрено, — цитирует её ТАСС. Ранее премьер-министр Дмитрий Медведев...