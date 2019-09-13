Верховный суд отменил решения о продлении ареста бывшего губернатора Сахалинской области Александра Хорошавина, сообщил его адвокат Евгений Балабас.
По словам правозащитника, прекращено действие всех судебных решений, начиная со стадии предварительного следствия и до вынесения приговора.
В свою очередь адвокат Василий Иванов уточнил, что таким образом ВС устранил нарушения, которые зафиксировал Европейский суд по правам человека.
Для самого Хорошавина ничего не меняется, это даёт ему только право получить компенсацию от Российской Федерации, назначенную ЕСПЧ при рассмотрении жалобы его и адвоката Ольги Артюховой, — отметил он.
Иванов добавил, что размер компенсации предположительно составляет €50 тысяч, передаёт
Ранее News.ru писал, что Сахалинский областной суд оставил без изменения приговор Хорошавину и его бывшим подчинённым в ходе рассмотрения апелляции.
В феврале 2018 года суд Южно-Сахалинска признал экс-губернатора Сахалина виновным в получении девяти взяток и легализации преступных доходов, приговорив к 13 годам лишения свободы, а также к штрафу в 500 млн рублей. Позднее сахалинскому экс-губернатору и его подельникам предъявили новые обвинения в коррупции.