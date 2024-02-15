Верховный суд отклонил иск Надеждина по сбору подписей

Фото: Alexey Belkin/Business Online/Global Look Press

Борис Надеждин

Верховный суд отклонил первый иск Бориса Надеждина, в котором оспаривалась форма списка сборщиков подписей для регистрации кандидатов на президентских выборах, передает РИА Новости. Политик сообщил, что намерен обратиться в Конституционный суд.

Сейчас получим мотивировку, отсудимся по всем искам — и дальше в апелляцию и в Конституционный суд, — сказал Надеждин.

Политик, выдвинутый партией «Гражданская инициатива», оспаривал нормы ЦИК, по которым перечни сборщиков подписей заверяет нотариус в регионе, из-за чего их невозможно собирать в другом субъекте России. Из-за этого были забракованы подписи жителей регионов, собранные в московском штабе.

8 февраля ЦИК отказала в регистрации Надеждину в качестве кандидата на выборах президента РФ из-за высокой доли брака в подписях, поданных в его поддержку. В связи с этим политик подал уже два иска в Верховный суд, а 16 февраля подаст третий.

Ранее политолог Сергей Марков предположил в интервью NEWS.ru, что Надеждин набрал бы не больше 9% голосов, если бы его допустили до президентских выборов 2024 года. Он считает, что за политика голосовали бы те, кто выступает против спецоперации, а таких в стране мало.