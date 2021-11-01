Верховный суд отказался рассматривать иск детей репрессированных к Госдуме

Верховный суд России отказался принять коллективный иск детей жертв репрессий к Госдуме. Они требовали исполнения закона о предоставлении жилплощади в регионах, где дети репрессированных жили до высылки. Причины отказа не уточняются. Об этом сообщается на сайте суда.

Согласно карточке дела, иск поступил в Верховный суд 28 октября. 1 ноября в принятии заявления было отказано, его вернули в канцелярию.

Ранее сообщалось, что закон 1991 года «О реабилитации жертв политических репрессий» закрепил за репрессированными и их детьми право на первоочередное получение жилья в тех городах, где они жили до ареста. Однако в 2004 году регионы получили право устанавливать дополнительные ограничения при предоставлении жилья для пострадавших от репрессий. Так, в Москве детей репрессированных ставят в общую очередь, и бесплатное жильё такие люди смогут получить только тогда, когда им будет более 100 лет. В 2019 году Конституционный суд РФ постановил внести изменения в нормы законодательства, которые ограничивают возможность получения жилья реабилитированными, однако это решение до сих пор не исполнено.

В иске сказано, что бездействие Госдумы в вопросе исполнения решения Конституционного суда препятствует возвращению людей на прежнее место жительства. Истцы добиваются получения жилья в Москве, Санкт-Петербурге, Орловской и Ростовской областях, Краснодарском и Ставропольском краях, а также в Крыму. К иску присоединились 23 человека в возрасте от 64 до 89 лет, ещё один, 74-летний истец умер незадолго до подачи документа.