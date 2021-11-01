Верховный суд отказался рассматривать иск детей репрессированных к Госдуме

Верховный суд России отказался принять коллективный иск детей жертв репрессий к Госдуме. Они требовали исполнения закона о предоставлении жилплощади в регионах, где дети репрессированных жили до высылки. Причины отказа не уточняются. Об этом сообщается на сайте суда.
Согласно карточке дела, иск
Ранее сообщалось, что закон 1991 года «О реабилитации жертв политических репрессий» закрепил за репрессированными и их детьми право на первоочередное получение жилья в тех городах, где они жили до ареста. Однако в 2004 году регионы получили право устанавливать дополнительные ограничения при предоставлении жилья для пострадавших от репрессий. Так, в Москве детей репрессированных ставят в общую очередь, и бесплатное жильё такие люди смогут получить только тогда, когда им будет более 100 лет. В 2019 году Конституционный суд РФ постановил внести изменения в нормы законодательства, которые ограничивают возможность получения жилья реабилитированными, однако это решение до сих пор не исполнено.
В иске сказано, что бездействие Госдумы в вопросе исполнения решения Конституционного суда препятствует возвращению людей на прежнее место жительства. Истцы добиваются получения жилья в Москве, Санкт-Петербурге, Орловской и Ростовской областях, Краснодарском и Ставропольском краях, а также в Крыму. К иску присоединились 23 человека в возрасте от 64 до 89 лет, ещё один, 74-летний истец умер незадолго до подачи документа.