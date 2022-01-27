Верховный суд оставил в силе приговор националистам Тихонову и Хасис

Верховный суд России сегодня признал законным приговор националистам Никите Тихонову и Евгении Хасис, осужденным за убийство в 2009 году адвоката Станислава Маркелова и журналистки Анастасии Бабуровой. Об этом сообщил «Интерфакс», добавив, что суды исключил из приговора по истечению сроков давности назначенное им наказание за незаконный оборот оружия.
Поводом для повторного рассмотрения стало решение Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ), усмотревшего нарушения в ходе разбирательства.
Кассационные жалобы на приговор оставить без удовлетворения, — заключил Верховный суд.