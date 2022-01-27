Верховный суд оставил в силе приговор националистам Тихонову и Хасис

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Президент РФ Владимир Путин посетил Пискарёвское мемориальное кладбище в Санкт-Петербурге, чтобы почтить память жителей и защитников Ленинграда в день снятие блокады города 27 января, сообщается на официальном сайте Кремля. Президент также возложил цветы к могиле своего брата, который умер ребёнком в блокаду.

В день 78-летия полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады Владимир Путин посетил Пискаревское мемориальное кладбище, где почтит память погибших воинов-освободителей и жителей города, — сообщает пресс-служба Президента. Ранее сегодня спикер...