https://static.news.ru/photo/02b8bc90-d857-11e9-a5a3-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Приговор гражданину Польши в виде 14 лет лишения свободы за шпионаж был оставлен без изменений Верховным судом России. Об этом журналистам ТАСС сообщили в Центре общественных связей ФСБ РФ.

Инстанция рассмотрела апелляционную жалобу стороны защиты и доводы обеих сторон. По итогу, как сообщает ЦОС ФСБ, решение Московского городского суда в отношении гражданина Польши Мариана Радзаевски было признано законным и обоснованным.

Мужчину признали виновным в совершении преступления, предусмотренного статьёй 276 «Шпионаж» Уголовного кодекса России. Отмечается, что он пытался получить секретные комплектующие зенитно-ракетного комплекса С-300 для незаконного вывоза из страны.

Ранее News.ru писал, что Московский городской суд вынес приговор гражданину Польши Мариану Радзаевски. Дело рассматривалось в закрытом режиме: материалы содержали государственную тайну.