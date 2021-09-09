Верховный суд обязал проверять добровольность заявлений об увольнении

Верховный суд России обязал нижестоящие инстанции тщательно проверять, было ли увольнение человека добровольным. Особое внимание обратят на факты травли сотрудника, которого решили выжить с работы, пишет «Российская газета».

В одном из случаев инженер-лаборант на одном из оборонных заводов на Дальнем Востоке был избит начальником, он получил ушиб груди и сотрясение мозга. Поводом к конфликту стало замечание шефа о несоблюдении чистоты на рабочем месте. По факту произошедшего составили акт о несчастном случае на производстве, главу предприятия оштрафовали на пять тысяч рублей по статье о нанесении побоев.

Подчинённый же не смог работать на заводе дальше и попросил уволить его по состоянию здоровья из-за травмы на производстве и «по причине создания ему невыносимых условий труда со стороны руководства». Вместо этого сотрудник был уволен по собственному желанию, также ему выставили счёт на 152,9 тысячи рублей за профессиональное обучение, которое он прошёл примерно за год до драки. По контракту работник был обязан отработать определённый срок или возместить заводу расходы, если решит уйти раньше.

Работник подал против работодателя иск в суд, который последовательно отклонили суды первой и апелляционной инстанций, однако Верховный суд отправил дело на новое рассмотрение. По его данным, нижестоящие суды не выяснили обстоятельства, предшествовавшие написанию заявления об увольнении и не дали оценку конфликту между начальником и подчинённым, а также не выяснили, с чем именно было связано решение работника написать заявление об увольнении.

Аналогичный подход Верховный суд проявил и в другом деле: некий московский программист также был избит своим начальником, после чего от него потребовали уволиться. Мужчина написал заявление об увольнении, однако потом подал иск в суд. В итоге Верховный суд потребовал перепроверить все обстоятельства дела и степень добровольности его заявления об уходе.

Ранее россиянам напомнили, что работодатель может по собственной инициативе уволить работника только по основаниям, предусмотренным Трудовым кодексом. Законным является увольнение в случаях, когда работник опаздывает, приходит на рабочее место в состоянии опьянения и допускает иные грубые дисциплинарные нарушения. Трудовые отношения могут быть прекращены по причине сокращения штата компании или её ликвидации, а также из-за объявления чрезвычайной ситуации. К таковым относятся военные действия, катастрофы, стихийные бедствия и эпидемии.