Верховный суд обобщит практику по рассмотрению дел о самообороне

Председатель Верховного суда РФ Вячеслав Лебедев заявил о намерении подготовить разъяснения по рассмотрению дел о необходимой обороне. Об этом он заявил на совещании судей судов общей юрисдикции и арбитражных судов Российской Федерации, его слова приводит РАПСИ. Также Верховный суд готовит постановления о преступлениях против правосудия.

Верховный суд РФ в 2022 году обобщит судебную практику по уголовным делам, связанным с превышением пределов необходимой обороны, — рассказал Лебедев.

Ранее группа депутатов Госдумы от ЛДПР направила в правительство и Верховный суд РФ проект закона, который расширяет права россиян на защиту жилища «от любого преступного посягательства». Парламентарии Ярослав Нилов, Дмитрий Свищёв, Алексей Диденко и Сергей Леонов предлагают внести изменения в Уголовный кодекс в части пределов необходимой обороны.

В связи с этим президент РФ Владимир Путин по итогам встречи с представителями СПЧ дал поручение Верховному суду обобщить судебную практику по необходимой обороне. Как уточнил заслуженный юрист России Иван Соловьёв, разрешение защищаться всеми способами при незаконном проникновении в жилище вызывает вопросы, хотя на практике обороняющийся в таких случаях сам нередко оказывается подсудимым.