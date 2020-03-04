https://static.news.ru/photo/7ca5bea6-5e1f-11ea-8498-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Президентские поправки к Конституции, предусматривающие упоминание о Боге и русском языке, обязательно должны быть в основном законе. Такое мнение высказал Председатель Центрального духовного управления мусульман (ЦДУМ) России, верховный муфтий России Талгат Таджуддин.

Знание о Боге составляет корень нашего существа, всех народов, тем более тех, которые придерживаются традиционных конфессий — ислама, православия, иудаизма, буддизма, — отметил муфтий в разговоре с ТАСС.

Кроме того, он подчеркнул, что русский является государственным языком, на котором говорят 193 больших и малых народов, проживающий на территории России. Поэтому этот факт можно прописать в Конституции.

Ранее комитет Госдумы по госстроительству и законодательству одобрил конституционную поправку президента, предусматривающую упоминание Бога в Основном законе. По мнению уполномоченного по правам человека в РФ Татьяны Москальковой, это не нарушит прав атеистов. Также комитетом была рекомендована к поддержке поправка, закрепляющая за русским народом статус государствообразующего, писал NEWS.ru.