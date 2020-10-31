Верховный муфтий России назвал противоестественной войну из-за карикатур

https://static.news.ru/photo/215c9090-1c71-11eb-a83b-fa163e074e61_660.jpg Талгат Таджуддин Фото: vk.com/talgattadguddin

Председатель Центрального духовного управления мусульман России, верховный муфтий России Талгат Таджуддин заявил, что противоестественно объявлять кого-либо врагом из-за карикатур. Он напомнил, что пророк Мухаммед ценил прощение и не проповедовал месть.

И из-за пустяка, того, что кто-то что-то нарисовал, объявлять войну, объявлять врагами — это не угодно ни богу, ни посланникам божьим, ни верующим людям, это противоестественно и противно жизни. И что он будет чувствовать, когда несколько миллионов человек станут его врагами? — заявил Таджудин.

Так он отреагировал на слова муфтия Чечни Салаха Межиева, который раскритиковал президента Франции Эммануэля Макрона из-за его высказываний об исламе. Он призвал считать его словам частным мнением.

Таджудин подчеркнул, что религия даётся людям как инструкция, чтобы установить порядок, мир и согласие. Её представители должны привносить в жизнь людей слово божье, когда люди чувствуют своё счастье, то устанавливается мир и согласие. Верховный муфтий России призвал людей не поддаваться на провокации, сообщает РБК.

Ранее Межиев резко отреагировал на заявления Макрона о борьбе с радикальным исламом. Он назвал французского лидера «врагом всех мусульман», а также «врагом Всевышнего Аллаха». Позже муфтий посчитал врагами французов, которые поддерживают своего национального лидера. Через некоторое время в пресс-службе муфтията республики заявили, что СМИ исказили слова Межиева.

16 октября в пригороде Парижа был обезглавлен учитель истории Самюэль Пати. Убийство совершил радикализированный мусульманин. Причиной стали карикатуры на пророка Мухаммеда, которые учитель показал на уроке, рассказывая о свободе слова. Преступник был убит. Власти квалифицировали преступление как теракт.

На церемонии прощания с учителем Макрон заявил, что Франция будет продолжать отстаивать свободу слова и не откажется от карикатур. После этого исламский мир осудил французского лидера, а по всему миру прокатилась волна демонстраций против властей Франции и журнала Charlie Hebdo, где были опубликованы карикатуры.

После этого Макрона раскритиковал глава Чечни Рамзан Кадыров. Он призвал президента Франции прекратить «провокации и нападки на веру», иначе он войдёт в историю как политик, «принимающий сумасбродные решения».

Как писал NEWS.ru, чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов крайне нелестно высказался о Макроне. Спортсмен убеждён, что президент Франции «оскорбляет чувства более полутора миллиардов верующих мусульман».