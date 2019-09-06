https://static.news.ru/photo/82d77960-d178-11e9-9afa-fa163e074e61_660.jpg Фото: Thomas Jentzsch/imageBROKER.com/Global Look Press

Жительница Копейска рассказала, сколько зарабатывает, вербуя сотрудниц для вебкам-студий.

По её словам, она раньше сама работала такой моделью. В месяц ей удавалось зарабатывать 60–70 тыс. рублей. Когда такая работа ей надоела, она стала вербовать новых сотрудниц для нескольких студий.

Они платят $100–200 за девочку, которая отработала месяц, — передаёт её слова 31TV .

Девушка рассказала, что в среднем на работу вебкам-моделью соглашались два человека в месяц. Она объясняет это тем, что в маленьких городах девушки боятся разоблачения, поэтому редко соглашаются.

Ранее News.ru писал, что модель и порнозвезда Миа Халифа дала интервью, в рамках которого рассказала о своей работе в фильмах для взрослых. Она отметила, что главное заблуждение заключается в том, что актёры зарабатывают большие деньги.