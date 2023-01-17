«Вера в чудо»: психолог раскрыла причины появления игромании Психолог Гладышева объяснила зависимость от азартных игр тягой к легким деньгам

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Зависимость от азартных игр возникает из-за тяги к легким деньгам или к проживанию самого состояния зависимости, считает психолог Марина Гладышева. В беседе с РИАМО специалист уточнила, что у игроманов часто есть и другие привычки — курение, тяга к алкоголю или наркотикам. Кроме того, люди с подобной зависимостью верят в свою удачливость, объяснила специалист.

Всегда есть некая вера в чудо, в какую-то свою удачливость. За ней стоит, естественно, тяга к легким деньгам либо к проживанию состояния самой зависимости. То есть зависимому человеку все равно, где и что делать, ему важно проживать это состояние. Он как будто понимает, что его все время к этому тянет, — рассказала специалист.

Психолог предупредила, что любая зависимость может довести до крайности. В такой ситуации, по мнению Гладышевой, на человека влияет то, какой образ жизни он ведет, есть ли рядом близкие, ради которых появится желание отказаться от пагубной тяги. Специалист отметила, что часто зависимые от азартных игр люди считают, что им нечего терять, и из-за этого попадают в долговые ямы. В такой ситуации человек всю жизнь будет разгребать последствия своего увлечения, разбираясь с долгами, предостерегла Гладышева.

Специалист подчеркнула: все зависимости опасны, хоть и влияют по-разному. При игровой зависимости, по словам эксперта, люди часто начинают заблуждаться, считая, что, сыграв еще один раз, они станут миллионерами. При этом избавиться от игромании сложно, человек начинает подменять понятия и воспринимать зависимость как удовольствие, добавила она.

Ранее психолог Татьяна Журавлева рассказала, что при игровой зависимости не надо выкидывать гаджеты и компьютеры. Такие действия вызовут у игромана агрессию, отметила эксперт. Журавлева порекомендовала обращаться к специалистам, потому что самостоятельно помочь «пациенту» вряд ли удастся.