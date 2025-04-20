Вера Брежнева стала сдавать свою московскую недвижимость

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Вера Брежнева

Певица, актриса и телеведущая Вера Брежнева решила сдавать свою недвижимость в Москве, рассказали авторы Telegram-канала Mash. Артистка таким образом будет зарабатывать около 300 тысяч рублей, компенсируя закрытие своего ИП в 2022 году.

По словам авторов, Брежнева сдает в аренду офисные помещения в Пресненском районе Москвы дочерней компании своего бывшего мужа Константина Меладзе. За аренду платит лейбл Gusli, которым владеет музыкальный продюсер Андрей Джахая.

Gusli является дочерним брендом лейбла «Первое музыкальное издательство», который является одним из самых крупных игроков в российской музыкальной индустрии. 12% лейбла принадлежат сестре Меладзе Лиане, а до 2023 года принадлежали самому Константину.

Как указали авторы, стоимость аренды похожих помещений в том же районе Москвы составляет примерно 260 тысяч рублей. В дочернем бренде пока не комментировали ситуацию.

Ранее сообщалось, что Брежнева лишилась ВНЖ в России. Из-за этого ИП Киперман В. В. (в документах Брежнева оставила фамилию бывшего мужа) было аннулировано на территории РФ. Как утверждал адвокат Андре Алешкин, именно вид на жительство давал право Брежневой вести бизнес в России, теперь же артистка не сможет перебраться в страну и строить карьеру.