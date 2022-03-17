Венгерский политолог раскритиковал Meta за разрешение призывов к агрессии

Сняв запрет на призывы к насилию в отношении россиян, американская компания Meta продемонстрировала двойные стандарты и пересекла черту, основанную на моральных и христианских принципах, считает венгерский политолог Миклош Кевехази, передаёт «ПолитРоссия». По его мнению, мировое сообщество скоро столкнётся с новыми случаями политической, этической, моральной и юридической пристрастности со стороны американских соцсетей.

Фундаментальное уважение к человеческой жизни, осуждение агрессии при любых обстоятельствах существовало до сих пор по крайней мере на «витрине» этих платформ (Facebook и Instagram. — NEWS.ru), которые должны играть роль храма мира и любви онлайн-сообщества, — сказал Кевехази.

14 марта Роскомнадзор начал блокировку принадлежащей компании Meta соцсети Instagram. Такое решение в службе объяснили временным снятием Meta запрета на призывы к насилию в отношении россиян в связи с ситуацией на Украине. После в компании заявили, что это касается только военных.

В связи с действиями американской платформы Генпрокуратура РФ поставила вопрос о признании Meta экстремистской организацией, а Следственный комитет завёл уголовное дело о публичных призывах к экстремизму и о содействии терроризму. Заявление будет рассмотрено 21 марта в Тверском суде Москвы.