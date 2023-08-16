Венеролог объяснил, почему презерватив не всегда защищает от сифилиса и ВИЧ Венеролог Иванов назвал презерватив не стопроцентной защитой от сифилиса и ВИЧ

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Презервативы помогают снизить риск передачи венерических заболеваний, но не всегда способны обеспечить стопроцентную защиту, рассказал в беседе с «Газетой.ru» врач-дерматовенеролог Роман Иванов. Медик сравнил этот метод предохранения с каской — они защищают, но только одну часть тела, и то не от всего.

Так, по словам врача, презерватив может не уберечь человека от генитального герпеса, вируса иммунодефицита человека (ВИЧ), вируса папилломы человека (ВПЧ) или сифилиса.

При сифилисе и генитальном герпесе очаги инфекции появляются не только на половом члене или в области влагалища, но и на других частях промежности или слизистой оболочки (например, полости рта). То же самое касается и вируса папилломы человека, <...> заразиться им можно даже в презервативе — просто от контакта с пораженной кожей, — подчеркнул специалист.

Он напомнил, что наибольшую опасность ВПЧ представляет для женщин, так как 16-й и 18-й типы вируса могут спровоцировать рак шейки матки. Лучшей защитой от онкогенного ВПЧ медик назвал вакцинацию, которую девочкам проводят еще до начала половой жизни.

Передача ВИЧ при использовании презерватива маловероятна — такой метод контрацепции защищает от вируса на 98%. Но если ВИЧ-положительный партнер не проходит специальную терапию и не принимает лекарства, вероятность заразиться сохраняется даже при защищенном половом акте, — продолжил дерматовенеролог.

Он также рассказал, что всего существует более 30 видов вирусов, бактерий и паразитов, передающихся при любом половом контакте. Презерватив является наиболее надежной защитой от большинства из них, но только при правильном использовании. Самое простое правило — один и тот же контрацептив нельзя использовать дважды, и надевать его лучше сразу, еще до прелюдии.

Ранее дерматовенеролог Юлия Галлямова рассказала, что вероятность заразиться бытовым сифилисом через предметы ничтожно мала. При этом, по ее словам, полностью исключить такую возможность можно только после анализов.