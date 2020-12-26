Венедиктов рассказал о влиянии закона об иноагентах на выборы в Госдуму

https://static.news.ru/photo/af10cb62-478d-11eb-a767-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Принятие закона о признании физических лиц иностранными агентами отрицательно скажется на наблюдении за выборами в Госдуму, которые пройдут в следующем году. Такое мнение высказал главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов.

По этим законам организации-иноагенты и физлица-иноагенты не могут быть даже наблюдателями на выборах. А у нас один из самых мощных наблюдательских корпусов, хорошо подкованных, это движение «Голос». Даже когда он был обозван и внесён в реестр иноагентов, я как начальник штаба по наблюдению в Москве ввёл представителей «Голоса» в штаб и опирался в том числе на их информацию. Это удар по наблюдению за выборами, — заявил Венедиктов в эфире радиостанции.

Аналогичное мнение высказал политолог Илья Геращенков. По его словам, новый закон может негативно сказаться на наблюдении за процедурой выборов.

Вполне возможно, что Венедиктов прав и на выборах это отразится, но каким образом? У нас много энтузиастов принимало участие [в наблюдении], и если всех будут пытаться привлечь по новому закону об иноагентах, это может вызвать всплеск недовольства, — приводит URA.RU слова Геращенкова.

Как сообщал NEWS.ru, Совет Федерации на пленарном заседании 25 декабря одобрил закон, который позволяет присваивать статус иностранных агентов занимающимся политической деятельностью незарегистрированным политическим объединениям, которые получают иностранное финансирование.

Закон обязывает подпадающие под критерии иноагентов юридические и физические лица подать заявление о регистрации в качестве иностранных агентов и регулярно отчитываться перед Минюстом РФ о своей деятельности и расходовании полученных из-за рубежа средств. Физлица, зарегистрированные в качестве иноагентов, будут лишены права занимать государственные должности и не смогут получать доступ к гостайне.