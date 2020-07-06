Венедиктов рассказал о тайных переговорах России по делу MH17

https://static.news.ru/photo/4010bd3e-bf8a-11ea-b1ea-fa163e074e61_660.jpg Фото: Mission of Russia EU/Global Look Press

Главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов заявил, что Россия ведёт тайные переговоры со странами, граждане которых погибли в результате крушения малайзийского Boeing рейса MH17 в Донбассе.

Идёт разговор о компенсациях и, чтобы семьи погибших забрали иски. Мы знаем, что были переговоры, что у Украины есть самолёты, у сепаратистов самолётов нет, и нужно шугануть. А дальше «Бук» ушёл обратно в Россию, — пояснил главред в интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону.

По словам журналиста, Москва демонстрирует, что ей никто не указ. Сам он считает, что самолёт был сбит из «российского „Бука“, который был предоставлен» ополченцам в Донбассе. При этом ему неизвестно, кто именно навёл ракету и кто дал приказ стрелять.

Пассажирский Boeing 777 компании «Малайзийские авиалинии», выполнявший рейс MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, разбился в Донецкой области Украины 17 июля 2014 года. К тому времени на востоке Украины уже шла гражданская война.

Журналисты проекта Bellingcat на своём ресурсе доказывали, что лайнер был сбит ракетой, которую привезли в Донбасс из России. Они нашли в соцсетях множество видео и фотографий, запечатлевших переброску летом 2014 года «Буков» (зенитная установка) российскими солдатами (53-й бригады из Курска) на границу с Украиной. В Bellingcat утверждают, что опознали на кадрах от 17 июля из Донбасса «Бук» 53-й бригады по таким приметам, как следы от закрашенного номера, повреждения резинового брызговика над гусеницей и единственному отличающемуся от других катку.

К похожим выводам пришла и международная следственная группа. В неё вошли специалисты Нидерландов, Украины, Малайзии, Бельгии и Австралии. В июне 2019 года следователи нашли четырёх человек (трое граждане России и один украинец), которые могут быть причастны к авиакатастрофе. Это бывший сотрудник ФСБ РФ и экс-командующий ДНР Игорь Гиркин (Стрелков) и его подчинённые Сергей Дубинский, Олег Пулатов и Леонид Харченко. По данным следствия, первые трое являются гражданами РФ, а Харченко имеет украинское гражданство.

Ранее NEWS.ru писал, что слушания по делу MH17 возобновятся 31 августа. Во время нового заседания планируется огласить решения, которые касаются требований, сделанных прокуратурой в защиту ополченца ДНР Олега Пулатова, а также адвокатами его родственников