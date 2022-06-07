Венедиктов оспорил статус иноагента Суд зарегистрировал иск главреда «Эха Москвы» Венедиктова об отмене статуса иноагента

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Алексей Венедиктов

Главред радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов (внесен Минюстом РФ в реестр СМИ, исполняющих функции иностранного агента) подал иск в суд, чтобы оспорить статус иноагента, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Черемушкинского суда Москвы. Венедиктов попал в список в конце апреля, тогда же «Эхо Москвы» попыталось оспорить решение Генпрокуратуры ограничить доступ к ресурсам радиостанции.

Суд зарегистрировал иск Венедиктова А.А. об оспаривании действий органов государственной власти, — заявили в инстанции.

Накануне кинорежиссер Никита Михалков призвал внести Ельцин Центр в реестр иноагентов. Он сравнил деятельность общественного центра с работой бывшего главреда радиостанции «Эхо Москвы» Алексея Венедиктова. Михалков подчеркнул, что Ельцин Центр вредит общественности не меньше.

Ранее Минюст внес в реестр СМИ-иноагентов шестерых журналистов, в частности Алексея Пивоварова и Олега Кашина (внесены в список СМИ, исполняющих функции иноагента).