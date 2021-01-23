Венедиктов опроверг сообщения о возможном лишении «Эха Москвы» лицензии

https://static.news.ru/photo/dcc063c4-5ccd-11eb-a30e-fa163e074e61_660.jpg Фото: pixabay.com

Радиостанция «Эхо Москвы» не получала никаких предупреждений от профильных ведомств о лишении лицензии СМИ из-за призывов к участию в несанкционированных митингах 23 января и применению насилия на них. Кроме того, такие призывы в эфире не распространялись. Об этом заявил главный редактор Алексей Венедиктов.

Таким образом главред прокомментировал информацию ТАСС от анонимного источника, который и рассказал о якобы полученных радиостанцией предупреждений из-за агитации приходить на готовящиеся несанкционированные акции 23 января в поддержку арестованного основателя Фонда борьбы с коррупцией (ФБК; включён Минюстом в реестр НКО-иноагентов) Алексея Навального.

К нам не поступало ни предупреждения, ни предписания, ни указания ни от Роскомнадзора, ни от Генпрокуратуры, ни от МВД, ни от СК, и даже не было неофициальных звонков с просьбами «смягчить». Поэтому я никак не могу интерпретировать эту информацию, — сказал Венедиктов «Ведомостям».

При этом главред подчеркнул, что ни в эфире, ни на сайте, ни в соцсетях «не было не только призывов к насилию любой стороны, но даже, собственно, призывов идти на митинг».

Мы средство массовой информации, а не массовой агитации и пропаганды, — заключил Венедиктов.

18 января Алексей Навальный был арестован на 30 суток. Такое решение принято на заседании суда в отделении полиции в Химках. Задержали Навального 17 января на паспортном контроле в столичном аэропорту Шереметьево. Блогер прилетел из Берлина после лечения. Навальный был задержан из-за отказа исполнять требования суда и уклонения от контроля уголовно-исполнительной инспекции, в связи с чем ему пригрозили заменить условный срок по делу «Ив Роше» на реальный. Сейчас Навальный находится в спецблоке «Матросской Тишины».

Ранее уголовное дело о вовлечении несовершеннолетних в противоправные действия по фактам тиражируемых в социальных сетях призывов возбудил СК России, сообщал NEWS.ru.