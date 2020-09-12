Венедиктов объяснил низкую явку на выборах их непопулярностью

https://static.news.ru/photo/ea1c8c88-f665-11ea-9567-fa163e074e61_660.jpg Фото: Игорь Иванко/АГН «Москва»

Руководитель Общественного штаба по контролю и наблюдению за дополнительными выборами Алексей Венедиктов считает, что невысокая явка на муниципальных выборах в Москве связана с низкой популярностью таких выборов, самих кандидатов, а также с большой долей непонимания их будущих компетенций.

Людям муниципальные выборы не очень интересны: мало ярких персон, мало полномочий, много непонимания, в чем их компетенция. Администрация вкладывает в них мало админресурса, — приводит РИА Новости слова Венедиктова.

Он добавил, что для муниципальных выборов явка в 22,6% — это очень много.

Напомню, что год назад на выборах в Мосгордуму явка была меньше — 21,7%, а на прошлых муниципальных выборах — 12,83%, то есть рост на 9,8 п.п., — добавил Венедиктов.

Ранее NEWS.ru писал о том, как прошли трёхдневные выборы в России.