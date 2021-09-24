Венедиктов отверг предложение отменить результаты онлайн-голосования

Руководитель московского штаба по наблюдению за выборами Алексей Венедиктов заявил, что не может поддержать предложение членов столичных избиркомов и наблюдателей по отмене результатов дистанционного электронного голосования (ДЭГ), потому что это обесценит голоса почти двух миллионов москвичей, передаёт «Эхо Москвы».

Должен сразу обозначить, что подводить итоги голосования исключительно по результатам на традиционных участках невозможно — это означает выбросить в корзину голоса почти двух миллионов москвичей, — пояснил он.

Венедиктов рассказал о тщательной проверке итогов онлайн-голосования, о доступе к ДЭГ для наблюдателей, о невозможности голосования за другого человека. Длительное подведение итогов глава столичного штаба объяснил тщательным подсчётом.

Он также согласен, что систему наблюдения за ДЭГ нужно совершенствовать, но поддержать предложение об отмене результатов не может.

Голоса двух миллионов москвичей, с моей точки зрения, посчитаны корректно и их необходимо учесть, — заключил Венедиктов.

Ранее члены столичных участковых и территориальных избирательных комиссий, а также наблюдатели на выборах призвали отменить результаты ДЭГ. Они написали открытое письмо на имя Алексея Венедиктова, в котором назвали систему онлайн-голосования «инструментом фальсификаций».