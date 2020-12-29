Венедиктов назвал размер своей пенсии

https://static.news.ru/photo/d621fc96-4aba-11eb-9365-fa163e074e61_660.jpg Алексей Венедиктов Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов озвучил размер своей пенсии.

У меня 21 тысяча рублей пенсия, — сообщил он в программе «#дайДудя», которая транслируется на YouTube-канале «Эха Москвы».

При этом журналист добавил, что про размер пенсии, в отличие от уровня зарплаты, он имеет право говорить.

Ранее телеведущий и публицист Анатолий Вассерман рассказал, что недоволен размером своей российской пенсии. По его словам, государство выплачивает ему примерно одну двадцать пятую часть от его ежемесячных доходов. При этом публицист не получает каких-либо надбавок. Он отметил, что базовый уровень его пенсии сложился, когда мужчина являлся гражданином Украины. При этом основные взносы пошли уже в Пенсионный фонд РФ. В 2016 году, когда ведущий получил гражданство РФ, его пенсию по какой-то причине проиндексировали на основе общего уровня инфляции.

Также сообщалось, что многие из российских телеведущих старшего поколения продолжают работать и после выхода на пенсию, но всё равно получают от государства довольно крупные суммы. Так, недавно оформил пенсию ведущий программы «Кто хочет стать миллионером?» Дмитрий Дибров, ему насчитали 33 тысячи рублей. Известный диктор советского ТВ Светлана Моргунова, которая потеряла в 2020 году единственного сына, получает более 50 тысяч в месяц. Заслуженные артистки Татьяна Судец и Лариса Гузеева получают по 25 тысяч рублей, кроме того, за звания «Народный артист» и «Заслуженный артист» им положена надбавка в 30 тысяч, писал NEWS.ru.